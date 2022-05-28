2022/05/28 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) بيان بين فترة واخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية فتارة تحت مسمى ( درع العشيرة) وتارة تحت عنوان الدفاع عن حقوق العشيرة وتارة اخرى تحت عنوان ما يسمى( الكوامة) ، […]

ظهرت المقالة شرطة بغداد تصدر بيانا حول الاشخاص الذين يحملون السلاح بصورة علنية ويظهرون على مواقع التواصل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تصدر بيانا حول الاشخاص الذين يحملون السلاح بصورة علنية ويظهرون على مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تصدر بيانا حول الاشخاص الذين يحملون السلاح بصورة علنية ويظهرون على مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).