2022/05/28 | 23:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جوتيار عادل لـ زاكروس: كان للملا مصطفى_بارزاني مواقف مشرفة حيال الصراع العربي-الإسرائيلي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6P6CPGI_2Ng
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جوتيار عادل لـ زاكروس: كان للملا مصطفى_بارزاني مواقف مشرفة حيال الصراع العربي-الإسرائيلي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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