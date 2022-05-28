بيان لشرطة بغداد بشأن

2022/05/28 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيانبين فترة واخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية فتارة تحت مسمى ( درع العشيرة) وتارة تحت عنوان الدفاع عن حقوق العشيرة وتارة اخرى تحت عنوان ما يسمى( الكوامة) ، أن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والامن المجتمعي وان اصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب ، وعليه تدعو قيادة شرطة محافظة بغداد المواطنين الكرام بالادلاء باي معلومات متوفرة عن هؤلاء الاشخاص عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد( ٤٢٧) المجاني وستكون هوية المتصل طي الكتمان كما سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة والقاء القبض على المتهمين الظاهرين بمقاطع الفديو المذكورة والصور الفوتوغرافية لينالوا جزائهم العادل ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى و محاولة ارعاب المواطنين والتجاوز عليهم

قيادة شرطة محافظة بغدادالعلاقات والاعلام

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