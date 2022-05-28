الطلبة يفوز على سامراء بثلاثية

2022/05/28 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

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تغلب نادي الطلبة، اليوم السبت، على نادي سامراء في الدوري الممتاز - الجولة (33) بنتيجة (3) - (1) لصالح اربيل .

وسجل الهدف الاول في المباراة لاعب نادي الطلبة، علي صلال في الدقيقة الاولى من وقت المباراة.

فيما سجل الهدف الثاني لاعب نادي سامراء الحسن سعد في الدقيقة 10 ليعادل كفة المباراة.

فيما سجل لاعب الطلبة، محمد زامل في الدقيقة 48 من وقت المباراة الهدف الثاني، ليسجل بعده ستيفن بافور الهدف الاخير في المباراة لصالح نادي الطلبة في الدقيقة 72 .

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