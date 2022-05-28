ابرز نجوم ريال مدريد في مؤازرة الفريق الملكي لتحقيق اللقب 14 (صور)

2022/05/28 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة شهدت مدرجات ملعب دو فرانس تواجد العديد من نجوم كرة القدم في ريال مدريد لمؤازرة المنتخب الملكي امام ليفربول في تحقيق اللقب 14 في دوري نهائي ابطال اوروبا.

وحضر المباراة اللاعب راؤول جونزاليس وايكر كاسياس وزين الدين زيدان وفيرنالدو هيرو وديفيد بيكهام واخرين.

وتأجل لقاء ليفربول وريال مدريد بسبب أحداث شغب خارج أسوار الملعب، واقتحام عدد من جماهير ليفربول لبوابات الاستاد بدون تذاكر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل انطلاق اللقاء للساعة 9.36 مساء بتوقيت باريس (7.36 مساء بتوقيت جرينتش).

ويتطلع ريال مدريد لإضافة اللقب 14 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي في المسابقة.

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