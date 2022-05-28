الإطاحة بمتهم وفق المادة 4 إرهاب جنوبي ميسان

2022/05/28 | 23:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب في ناحية العزير جنوبي ميسان.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “قوة عسكرية من الفوج الثالث لواء المشاة 97 تمكنت وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية من الإطاحة بمتهم مطلوب وفق احكام المادة (4) إرهاب في ناحية العزير […]

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