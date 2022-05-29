إيران تكشف عن قاعدة

2022/05/28 | 23:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إيران عن وجود قاعدة طائرات دون طيار كبيرة لم يسبق لها مثيل تحت الأرض في مكان غير معروف في جبال زاغروس في غرب البلاد.

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