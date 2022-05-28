2022/05/28 | 23:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قال رئيس كتلة السند الوطني، النائب احمد الأسدي اليوم السبت، إن قانون العقوبات لم يتضمن مفردة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، مبيناً أن التطبيع الأخير الذي اقدمت عليه بعض البلدان، خطورته ليس في كونه تطبيع حكام فقط وانما بدأ يتحرك باتجاه تطبيع الشعوب.وأضاف الأسدي في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، أنه “في العام […]

ظهرت المقالة في حديث متلفز..



الأسدي يتناول قضايا “هامة” شغلت الرأي العام أولاً على ايرث نيوز.

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