أطفال نجوا من مجزرة تكساس يروون مشاهد الرعب في مدرستهم

2022/05/28 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت وسائل إعلام أمريكية السبت شهادات لأطفال نجوا من مجزرة يوفالدي وصفوا فيها الرعب الذي عاشوه في مدرستهم حيث قتل مسلح 19 تلميذا وسط انتقادات حول طريقة تعامل الشرطة مع الهجوم.سلطات ولاية تكساس كانت قد قامت الجمعة بنقد ذاتي، وأقرت بأن الشرطة اتخذت “قرارا خاطئا” بعدم دخول المبنى بسرعة.واستغرقت الشرطة نحو […]

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