شرطة بغداد تصدر بيانا بشأن نشر حمل السلاح على مواقع التواصل الاجتماعي

2022/05/28 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاصدرت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم السبت، بيانا بشأن نشر حمل السلاح على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بين فترة واخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية فتارة تحت مسمى ( درع العشيرة) وتارة تحت عنوان الدفاع عن حقوق العشيرة وتارة اخرى تحت عنوان ما يسمى( الكوامة)".واضافت أن "هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والامن المجتمعي وان اصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب"،ودعت القيادة بحسب البيان، "المواطنين بالادلاء باي معلومات متوفرة عن هؤلاء الاشخاص عبر الاتصال بالخط الساخن لقيادة شرطة محافظة بغداد( 427) المجاني وستكون هوية المتصل طي الكتمان كما سيتم استحصال الموافقات القضائية اللازمة والقاء القبض على المتهمين الظاهرين بمقاطع الفديو المذكورة والصور الفوتوغرافية لينالوا جزائهم العادل ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فرض الفوضى و محاولة ارعاب المواطنين والتجاوز عليهم".

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