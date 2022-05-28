إل جي تكشف عن شاشة ألعاب ضخمة بقياس 48 إنشًا

2022/05/29 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حولت شركة إل جي تلفاز OLED بقياس 48 إنشًا وبدقة 3840×2160 بكسل إلى شاشة ألعاب تسمى LG UltraGear 48GQ900، حيث أطلقت الشركة مجموعة شاشات الألعاب UltraGear الجديدة (النماذج 32GQ950 و 32GQ850 و 48GQ900).وبفضل لغة التصميم الجديدة تمامًا وأحدث تقنيات العرض ومجموعة من ميزات الألعاب والاتصال، تتمتع شاشات الألعاب 2022 UltraGear بما يلزم […]

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