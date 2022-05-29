2022/05/29 | 00:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TBODa8EAcYs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - غلاء السكن يؤرق المستأجرين في كردستان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أربيل - غلاء السكن يؤرق المستأجرين في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).