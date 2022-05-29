السامرائي يهنئ بافل طالباني بمناسبة تجديد الثقة له

2022/05/29 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

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هنأ رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، السبت، بافل طالباني بمناسبة تجديد الثقة له رئيسا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال السامرائي في بيان، "أتقدم إلى الإخوة في حزب الإتحاد الوطني الكردستاني قيادة وكوادر وجماهير بالتهنئة والتبريك بمناسبة تجديد الثقة لرئيس الحزب الاخ السيد باڤل طالباني".

وأضاف "اتمنى له ولقيادة الحزب وقواعده التنظيمية التوفيق والنجاح في عملهم لخدمة أبناء وطنهم عموماً وإقليم كردستان على وجه الخصوص وعلى نهج قائد الحزب ومؤسسه الرئيس جلال الطالباني رحمه الله".

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