إيرانية تفوز بجائزة أفضل ممثلة في

2022/05/29 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يسمح بتصوير الفيلم في إيران، وصور بدلا من ذلك في الأردن.

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