فينسيوس يحقق رقماً فريداً في نهائي دوري أبطال أوروبا

2022/05/29 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينسيوس جونيور، رقماً فريداً في نهائي دوري أبطال أوروبا.وذكرت شبكة اوبتا للاحصاءات أن “فينسيوس جونيور هو أول لاعب من مواليد عام 2000 أوبعد ذلك يسجّل هدفاً في نهائي دوري أبطال أوروبا”.وسجل فينسيوس هدف المباراة الوحيد حتى الان في الدقيقة 59.

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