شاهد.. قاعدة إيرانية غير مسبوقة لطائرات مسيرة وصواريخ

2022/05/29 | 00:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إيران عن وجود قاعدة طائرات دون طيار كبيرة لم يسبق لها مثيل تحت الأرض في مكان غير معروف في جبال زاغروس في غرب البلاد.ويُظهر فيديو بثته قناة IRIB التلفزيونية الإيرانية الحكومية، السبت، قاعدة عسكرية تحت الأرض تضم أسطولًا كبيرًا من الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية.

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