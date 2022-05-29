النصيري في حفل توقيع مؤلفاته الجديدة: البنك المركزي يواجة الازمات ويحفز الاقتصاد

2022/05/29 | 00:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

شهد معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الجديدة حفل توقيع سلسلة المؤلفات الجديدة للاستاذ سمير النصيري وهو شخصية لامعة في مجال العمل الاقتصادي والمالي والمصرفي.

وتحدث النصيري عن الدعم والرعاية التي تلقاها من محافظي البنك المركزي السابق والحالي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، مشيراً إلى "الجهد المتميز للبنك المركزي والمصارف في دعم وتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.

ولدى النصيري عشرة كتب تبحث في الاصلاح الاقتصادي والمالية والمصرفية ومقال اسبوعي ودراسات وبحوث متخصصة.

والكتب الجديدة تتضمن تسع فصول ومئة واربعة اربعين مبحثاً بأكثر من ٦٠٠ صفحة ومجموعه ملاحق من التعليمات والوثائق الصاد في هذه السنوات (سنوات الازمة) وصادرة من الحكومه والبنك المركزي العراقي.

وناقش الاستاذ سمير النصيري وضع العراق الاقتصادي الذي مر بصدمات اقتصادية ومالية وركود اقتصادي بسبب انتشار جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط عالميا منذ عام 2014 وسياسات غير واضحة وضبابية في الرؤية للمعالجات والاصلاح الشامل.

تعد كتب الاستاذ سمير النصيري تمثل رؤيه واقعية ومتوازنة لاصلاح القطاع المصرفي فهذه السلسلة من الكتب تتضمن تحليلات وتشخيصات وتحديات وسياسات واضحة وحلولاً سريعة للواقع الراهن .

مع الاشارة إلى ان حضور الحفل كان نخبويا حيث حضره اساتذة الجامعات ورواد وخبراء العمل المصرفي ولجنة التنسيق الاكاديمي في الرابطة وبعض المدراء المفوضين وجمهور من طلبة الجامعات والعائلات المهتمة بالنشاط الاقتصادي.

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