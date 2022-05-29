رئيس أركان الجيش يؤكد على تأمين عمق الصحراء وطريق عرعر الدولي

2022/05/29 | 00:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاكد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم السبت، على تأمين عمق الصحراء وطريق الدولي المؤدي الى منفذ عرعر.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، زارا قاطع عمليات الأنبار يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، وأمين سر عمليات رئاسة أركان الجيش، ومدير قسم أمن واستخبارات قيادة القوات البرية، وكان في استقبالهم قائد عمليات الأنبار وقائد فرقة المشاة الخامسة وآمرو التشكيلات".واضافت أن "المحطة الأولى للجولة، كانت زيارة مقر اللواء المشاة الثامن عشر، إذ قدّم آمر اللواء إيجازاً مفصلاً عن قاطع المسؤولية وانتشار افواج اللواء فيه ، بالاضافة الى أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل، كانت المحطة الثانية للجولة، زيارة مقر الفوج الرابع للواء المشاة الثامن عشر، وقدّم آمر الفوج إيجازاً مفصلاً عن انتشار الربايا على طول الطريق الدولي، بما يؤمّن القاطع إضافة الى أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل".وتابعت أن "رئيس أركان الجيش زار مقر الفوج الثالث للواء المشاة الثامن عشر في مديسيس، إذ قدّم آمر الفوج إيجازاً مفصلاً عن انتشار وتوزيع الربايا ونقاط المراقبة بما يؤمّن قاطع المسؤولية".ووجه رئيس أركان الجيش بحسب البيان، القادة والآمرين، بـ"إعادة النظر في انتشار بعض القطعات، بما يؤمّن قاطع المسؤولية"، مؤكداً على "تأمين عمق الصحراء والطريق الدولي المؤدي الى منفذ عرعر، من خلال انتشار الربايا ونقاط المراقبة وتحصين المواضع الدفاعية".واشار البيان الى أن "نائب قائد العمليات المشتركة ، وقائد القوات البرية اجروا على هامش الزيارة جولة بالطائرات أستطلع خلالها قاطع المسؤولية وانتشار القطعات العسكرية".

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