ريال مدريد يُسقط ليفربول ويتوج بدوري الأبطال للمرة الـ14

2022/05/29 | 00:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توج ريال مدريد الإسباني، بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تأريخه.وتغلب الريال على منافسه ليفربول بهدف دون رد في المباراة النهائية الاي أقيمت على ملعب ستاد دي فرانس.وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.وتأخر انطلاق المباراة نصف ساعة بسبب أعمال الشغب في […]

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