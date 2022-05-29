الحكومة تعتزم فتح الخضراء على مدار الـ 24 ساعة

2022/05/29 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفادت مصادر امنية، اليوم السبت، عزم الحكومة فتح المنطقة الخضراء على مدار 24 ساعة يوميا اعتبارا من الغد.

وقالت المصادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحكومة قررت إعادة فتح المنطقة الخضراء بالكامل اعتبارا من يوم غد الاحد".

وأضافت ان "الفتح سيكون على مدار 24 ساعة باليوم".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد، منتصف الشهر الجاري، بتغيير مفهوم المنطقة الخضراء، وعودتها إلى سابق عهدها، بالأسماء الأصلية لأحيائها.

وفتحت المنطقة الخضراء في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بشكل جزئي ومن ثم اعيد اغلاقها واقتصر على شارع واحد خلال ساعات محدودة من النهار.

وتضم المنطقة الخضراء القصر الرئاسي ورئاسة الوزراء ومبنى البرلمان وعدد من السفارات بينها السفارة الأميركية.

وتشمل المنطقة الخضراء احياء التشريع وكرادة مريم.

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