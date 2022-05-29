2022/05/29 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشف الخبير التحكيمي جمال الغندور عن مدى صحة الهدف الملغي الذي سجله نادي ريال مدريد في الشوط الأول ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

وقد ألغى الحكم الفرنسي كليمان توربان هدفًا لريال مدريد سجله كريم بنزيما في الدقيقة 43 من الشوط الأول بناءً على نصيحة من حكم تقنية الفيديو “VAR”، بداعي التسلل على المهاجم الفرنسي.وأكد جمال الغندور الخبير التحكيمي لقنوات “بي إن سبورتس” الرياضية أن هدف كريم بنزيما الملغي ضد ليفربول صحيحًا، وقرار الحكم خاطئًا.وفي الوقت نفسه، أكد آرسين فينجر مدرب آرسنال السابق أن هدف كريم بنزيما صحيح وكان يجب احتسابه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير تحكيمي يؤكد صحة هدف بنزيما الملغي في نهائي دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير تحكيمي يؤكد صحة هدف بنزيما الملغي في نهائي دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).