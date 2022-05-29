ريال مدريد يطيح بليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

2022/05/29 | 00:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقط ريال مدريد الإسباني، ليفربول الإنكليزي، السبت، على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية، باريس، في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأوروبي، ليحقق اللقب 14 في تاريخه.

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