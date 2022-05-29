ليفربول يطالب بفتح تحقيق رسمي بأحداث نهائي الأبطال

2022/05/29 | 00:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت إدارة نادي ليفربول بفتح تحقيق رسمي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى المشاكل الجماهيرية في نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال النادي في بيان: “نعرب عن انزعاجنا الشديد من المشاكل التي واجهتها الجماهير أثناء الدخول إلى مدرجات ملعب فرنسا، عندما يتعلق الأمر بأهم مباراة في الكرة الأوروبية، فلا يجب أن يتعرض المشجعون للمشاكل […]

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