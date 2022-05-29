2022/05/29 | 01:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق نجم فريق ليفربول محمد صلاح رقمًا فريدًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد مساء السبت.وتلاقى الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم 2021/22، على ملعب فرنسا حيث فاز ريال مدريد بهدف دون رد.وذكرت شبكة “أوبتا” العالمية أن “محمد صلاح صوب 6 تسديدات تجاه المرمى أمام ريال مدريد، وهو […]

ظهرت المقالة رغم الخسارة..



محمد صلاح يسجل رقماً في نهائي الأبطال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم الخسارة.. محمد صلاح يسجل رقماً في نهائي الأبطال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم الخسارة.. محمد صلاح يسجل رقماً في نهائي الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).