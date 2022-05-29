بالصور.. جماهير ريال مدريد تحتفل بالتتويج في بغداد

2022/05/29 | 01:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرجت جماهير ريال مدريد في العراق، للاحتفال في شوارع العاصمة بغداد.وتوج ريال مدريد باللقب الـ14 بتغلبه على ليفربول بهدف نظيف.وخرجت الجماهير في ساعات متأخرة من ليل السبت للاحتفال باللقب.

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جماهير ريال مدريد تحتفل بالتتويج في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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