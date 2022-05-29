ريال مدريد يفوز على ليفربول ويُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في ليلة شابتها قضايا أمنية

2022/05/29 | 01:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بهدف نظيف على ليفربول، رُغم هيمنة الأخير على المباراة في ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية، باريس.

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