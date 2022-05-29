ريال مدريد يتوج بدوري الأبطال للمرة الـ14 في تأريخه

2022/05/29 | 01:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… توج ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، اليوم السبت.وفاز الريال على ليفربول بهدف نظيف في ملعب دو فرانس في العاصمة باريس.وسجل هدف ريال مدريد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 59.وتأخر انطلاق اللقاء نصف ساعة بسبب أعمال الشغب.انتهى/ 25 ل

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