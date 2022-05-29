روسيا تتوسع بالمعارك شرقي أوكرانيا وتسيطر على مدن صغيرة

2022/05/29 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت روسيا أنها تحرز تقدما في هدفها بالسيطرة على كامل شرق أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على مدينة ليمان في دونباس.

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