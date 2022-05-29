تقرير الرفيق تروتسكي عن الجيش الأحمر1919. - عبدالرؤوف بطيخ

2022/05/29 | 04:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ قال الرفيق ألبرت إن الجيش الأحمر قدم موضوعاً وافراً للمناقشة في ألمانيا وإذا فهمته جيداً ، فإن الخوف من غزو شرق بروسيا من قبل الجيش الأحمر يزعج حتى سبات السادة.ايبرت وشيدمان.قد يهدأ الرفيق ألبرت عقول حكام ألمانيا الحاليين.



لحسن الحظ أو لسوء الحظ هذه مسألة وجهة نظر بحتة ، لم تصل الأمور إلى هذا الحد.على أي حال ، نحن في وضع أفضل بكثير لمواجهة غزو محتمل لبلدنا ، مما كنا عليه في وقت سلام بريس ......





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