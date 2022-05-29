مقتل 27 مدنيا بمجزرة جديدة في الكونغو الديموقراطية

2022/05/29 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 27 مدنيا على الأقل، فجر السبت، في بيني شرق الكونغو الديموقراطية على أيدي متمردي "القوات الديموقراطية المتحالفة"، وفق حصيلة أوليّة محدثة لمرصد غير حكومي.

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