2022/05/29 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت قوى الأمن الإسرائيلية بكثافة، الأحد في القدس الشرقية لمواكبة "مسيرة الأعلام" التي تنظم سنويا في ذكرى احتلال إسرائيل للشطر الفلسطيني من المدينة، وتثير خشية من توترات جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مسيرة الأعلام" تثير مخاوف من تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مسيرة الأعلام" تثير مخاوف من تصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).