تركي آل الشيخ يثير تفاعلا بتغريدة

2022/05/29 | 06:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، فجر الأحد، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة نشرها عقب خسارة نادي ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني بنهائي أبطال أوروبا.

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