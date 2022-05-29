تفاعل على اختفاء ظل الكعبة ومن يطوف حولها بلحظة تعامد الشمس

2022/05/29 | 06:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ثورا ومقاطع فيديو للحظة اختفاء ظل الكعبة ومن يطوف حولها بعد تعامد الشمس فوقها تماما.

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