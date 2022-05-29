بدء الامتحانات الوزارية للثالث متوسط بمشاركة 500 الف طالب وطالبة

2022/05/29 | 07:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعبدأت الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط، اليوم الاحد، بمشاركة 500 الف طالب وطالبة.وجاء ذلك وسط إجراءات استباقية وفرتها وزارة التربية من خلال جميع الاحتياجات الفنية واللوجستية في المراكز الامتحانية بمختلف مناطق البلاد والبالغ عددها 5140.وخصص امتحان اليوم الأول بمادتي (التربية الإسلامية واللغة العربية ) في آن واحد، بعد أن تم دمجهما وتقليص المواضيع فيهما واعتبارهما مادة واحدة، مع تقسيم درجة الامتحان الـ 100 ، بواقع 25 درجة للتربية الإسلامية و 75 درجة للغة العربية.

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