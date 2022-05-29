2022/05/29 | 07:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد الجدل بين الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد والناشط اليمني علي البخيتي حول "الكفر بالأديان" والدعاء "بالهداية" لمن لا "يؤمن بوجود الله ولا النار".

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