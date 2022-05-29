ضجة وسخرية بعد كشف سبب عدم وقف شراء نفط بوتين بتصريح رئيسة المفوضية الأوروبية

2022/05/29 | 07:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون لير لاين، والحجة التي قدمتها للسبب وراء عدم وقف أوروبا شراء النفط الروسي أو ما وصفته بـ"نفط بوتين" الامر الذي أشعل موجة سخرية واسعة.

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