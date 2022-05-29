بين القضايا الاستراتيجية في القطب الشمالي والتوترات الجيوسياسية في منطقة البلطيق 2 - مرزوق الحلالي

2022/05/29 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرزوق_الحلالي منطقة البلطيق: توترات جيوسياسية على حدود دول الشمالمنطقة البلطيق ، التي لا تخضع أراضيها لمواجهات عسكرية مباشرة ، تقف اليوم كخط ترسيم جديد بين دول الاتحاد الأوروبي ، الأعضاء أو غير الأعضاء في الناتو في الغرب ، ودائرة النفوذ الروسي في الشرق.



التحديث والتصرف الاستراتيجي للقدرات والتدريبات العسكرية واسعة النطاق ومحاولات التخويف من قبل القوات الجوية كلها عوامل يجب مراعاتها من أجل استبصار وضمان ......





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