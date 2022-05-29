مصر و عصور إضمحلالها(3) - محمد حسين يونس

2022/05/29 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس الإضمحلال الثالث .((.



400سنة سقوط بين حكم الكهنة و قيادة المرتزقة للجيش )).



الجزء الأول من المقال الثاني ( حتشبسوت و تحتمس الثالث )في الدولة القديمة كان الإله الأكبر الذى فطر نفسه و خلق الوجود هو رب الأبدية )رع( ..



رئيس تاسوع هليوبليس ((الذى يتكون من جب إله الأرض، و نوت آلهة السماء.



و شو إله الهواء و تفنوت إلهة الرطوبة، ثم إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس.)) و كان المصريون يعتقدون أن هذه ا ......





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