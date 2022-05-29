مصر و عصور إضمحلالها(3) - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس الإضمحلال الثالث .((.
400سنة سقوط بين حكم الكهنة و قيادة المرتزقة للجيش )).
الجزء الأول من المقال الثاني ( حتشبسوت و تحتمس الثالث )في الدولة القديمة كان الإله الأكبر الذى فطر نفسه و خلق الوجود هو رب الأبدية )رع( ..
رئيس تاسوع هليوبليس ((الذى يتكون من جب إله الأرض، و نوت آلهة السماء.
و شو إله الهواء و تفنوت إلهة الرطوبة، ثم إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس.)) و كان المصريون يعتقدون أن هذه ا ......
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