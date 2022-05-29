2022/05/29 | 08:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iqREey9XTzQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حماس تدعو للنفيرِ العامِ لافشال ما يسمى بمسيرة الاعلامِ في القدس وملفات أخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حماس تدعو للنفيرِ العامِ لافشال ما يسمى بمسيرة الاعلامِ في القدس وملفات أخرى في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).