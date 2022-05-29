بعد توقف ليومين.. المرور تعلن عودة العمل بدوائر تسجيل المركبات

2022/05/29 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عودة العمل بدوائر تسجيل المركبات.وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد لوكالة ايرث نيوز انه “تقرر اعادة العمل بدوائر تسجيل المركبات ( المشروع الوطني ) اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح اليوم”.واضاف البيان ان “العمل سيعود في الدوائر بعد ان توقف لمدة يومين لغرض الصيانة”.

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المرور تعلن عودة العمل بدوائر تسجيل المركبات أولاً على ايرث نيوز.

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