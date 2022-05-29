من السماء وتحت الماء..اكتشف أحد أفضل مواقع الغوص بالبحر الأحمر في مصر

2022/05/29 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسلط الغواصان والمصوران تحت الماء أحمد جمعة وريناتا روميو الضوء على موقع شعب كلود، الذي يعد أحد أكثر مواقع الغوص إثارة لاهتمام المصورين المحترفين تحت الماء لما يحتويه من كهوف ووديان رائعة.

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