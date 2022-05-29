تعذيب واغتصاب و

2022/05/29 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جنود أوكرانيون كانوا أسرى سابقين لدى الروس، وأفرج عنهم مؤخرا، إنهم تعرضوا لسوء معاملة من قبل القوات الروسية.

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