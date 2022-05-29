تضامننا مع المقاومة الأوكرانية، ضد كل الامبرياليات - الاممية الرابعة

2022/05/29 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الاممية_الرابعة بيان المكتب التنفيذي للأممية الرابعة حول الحرب في أوكرانيا: تضامننا مع المقاومة الأوكرانية، ضد كل الامبريالياتالمكتب التنفيذي للأممية الرابعةتطور الحربانقضت، اليوم، ثلاثة أشهر منذ اجتياح قوات بوتين لأوكرانيا.



احتل الجيش الروسي أقساما من البلد، لاسيما في شرقه وجنوبه، وتعرض لهزيمة جسيمة في منطقة كييف.



تصدى الأوكرانيون بمقاومة خارقة وكثيفة، خرطت الكفاح المسلح وغير المسلح، والج ......





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