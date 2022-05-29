ترتيب الأندية الخمسة الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا منذ تأسيس المسابقة

2022/05/29 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، أمس السبت، بعد فوزه على ليفربول بهدف دون رد، في مباراة استضافها “ستاد دو فرانس” في ضاحية سان دوني الباريسية.وعزز الريال رقمه القياسي في قائمة أكثر المتوجين بالمسابقة القارية الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 14 لقبا.ونستعرض في هذا الرصد قائمة الأندية الخمسة […]

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