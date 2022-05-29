مسؤول روسي: صفقات توريد الحبوب الروسية ستباع بالروبل لدول العالم

2022/05/29 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن عضو مجلس الفيدرالية، أندريه كليشاس، اليوم الأحد أن توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى دول العالم ستكون مقابل الدفع بعملة الروبل الروسية.وجاء إعلان المسؤول الروسي على صفحته الخاصة على منصة “تلغرام” قال فيها إن “توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى مختلف دول العالم سيكون عبر الدفع بالروبل الروسي وكل الصفقات يجب أن تتم […]

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