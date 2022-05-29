مصر.. تفاعل وردود على من

2022/05/29 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة البيان الذي أصدرته وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، بعد اتهام نجلها في جريمتي قتل بالولايات المتحدة، الامر الذي أثار تفاعلا واسعا.

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