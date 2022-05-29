إيران تعلن عن إرسال وفد إلى السعودية

2022/05/29 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إيران أن وفدا قنصليا سيتوجه إلى السعودية خلال موسم الحج لتسهيل أمور الحجاج الايرانيين.واعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان بان الوفد يمثل وزارة الخارجية لتسهيل إيفاد الحجاج الايرانيين لموسم الحج لهذا العام.جاء ذلك في تصريح أدلى به امير عبداللهيان خلال لقائه اليوم الاسبت مسؤولي الحج والزيارة لبحث ومناقشة القضايا […]

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