العرب أمام خيارات صعبة - جاسم ألصفار

2022/05/29 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار29-05-2022(الجزء الأول)إن الصيرورة طويلة المدى، نسبيا، للنظام الدولي الحديث منذ انتهاء الحرب الباردة، وسلاسل التوريد العالمية، ووجود كومة كاملة من التناقضات السياسية، والتآكل التدريجي للهيمنة الأمريكية بعد هيمنتها المطلقة، والعديد من العوامل الأخرى أدت إلى حقيقة أن جميع دول العالم تقريبًا تتأثر، بدرجة أو بأخرى، بعواقب ما يحدث في أوكرانيا.



يرتبط موقف الانتظار والترقب الحذر ......





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