روبوتات لتنظيف المنزل

2022/05/29 | 09:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عرضت شركة Dyson نماذج أولية لروبوتات مخصصة لتنظيف المنازل تلقائيا.وتشير صحيفة The Guardian، إلى أن شركة Dyson أعلنت عن ابتكار هذه الروبوتات، التي ستقوم بمساعدة الناس في تنظيف المنازل.وتضيف، عرض مهندسو الشركة نماذج أولية لهذه الروبوتات القادرة على تنظيف المنزل تلقائيا وكذلك مساعدة الناس في الأمور المنزلية الروتينية المختلفة.ومن ضمن […]

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