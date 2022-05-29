10 أطباق في إيطاليا يجب عليك تناولها على الأقلّ مرة في الحياة

2022/05/29 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول ما يتبادر إلى ذهنك على الأرجح، عندما تفكر بالذهاب إلى إيطاليا، المطبخ الإيطالي، ويتبعه لاحقًا كل ما هو جميل في هذا البلد.

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